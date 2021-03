WKStA-Befugnisse: NEOS wollen die Staatsanwälte stärken

Wien – Wie geht es weiter mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft? Die ÖVP hegt Pläne, die Befugnisse der WKStA einzudämmen. Dies will aber der grüne Koalitionspartner nicht. Die NEOS interpretieren die Pläne der Kanzlerpartei als Zerschlagung der WKStA. Die Kritik an der Staatsanwaltschaft durch die Volkspartei kann die pinke Parteichefin Beate Meinl-Reisunger folgerichtig nicht teilen. „Die WKStA muss Aufklärungsarbeit leisten. Was wäre das für eine Institution, die sagt, da geht es um den Finanzminister, da ermitteln wir nicht“, sagt Meinl-Reisinger. Also wollen die NEOS die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft massiv stärken. Meinl-Reisinger fordert eine Personaloffensive, mehr Ressourcen und das Aus für die Berichtspflicht.