Tiroler Kultur im Lockdown: Und es gibt sie doch

Aufstellung vor verwaisten Reihen im Haus der Musik. Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti ist am 6. März online zu erleben.

Innsbruck, Erl – Jetzt wird es also Mitte April, bis Kultur vor Publikum wieder möglich sein soll. Nähere Details blieb die Bundesregierung mit ihrem neuesten Lockdown-Fahrplan schuldig. Fragezeichen gibt es reichlich. Ein stärkerer Anstieg der Infektionszahlen würde erneut jede Planung über den Haufen werfen.

Letzteren Weg schlägt das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti ein. Am 6. März spielt dieses musikalische Kollegium ab 20 Uhr ein Konzert im – leeren – Haus der Musik in Innsbruck. Per Livestream können Musikfreunde gratis dabei sein.