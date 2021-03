WK-Präsident Walser: „Platter soll die Agenden im Tourismus abgeben“

WK-Präsident Christoph Walser appelliert an LH Günther Platter, den Tourismus vorläufig politisch abzugeben.

Innsbruck – Vorarlberg ist vorerst fein raus. Mit niedriger 7-Tage-Inzidenz können hier bereits mit 15. März Öffnungsschritte in Sport, Gastr­o und Kultur vorgenommen werden. Das hat die türkis-grüne Bundesregierung am Montag so festgelegt, die TT berichtete. Für alle anderen Bundesländer heißt es vorerst weiter bitte warten: Fix ist nix.