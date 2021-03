Ausfall der Wintersaison durch Corona-Pandemie reißt Milliardenlöcher

„Durch Reisewarnungen und Lockdowns steht nicht nur der Tourismussektor vor enormen Herausforderungen. Auch viele andere Branchen, die indirekt vom Reisegeschehen abhängig sind, haben mit massiven Umsatzeinbußen zu kämpfen“, sagt Vitalpin-Obmann Hannes Parth. Das Virus habe die Gesundheit des gesamten Wirtschaftssystems im Alpenraum ins Wanken gebracht. Umso größer sei die Leistung von Seilbahnen und anderen Betrieben, die trotz wirtschaftlicher Verluste Freizeit- und Sportaktivitäten für Einheimische unter Einhaltung größtmöglicher Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht haben, so Parth.

Die von Vitalpin bei der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) in Auftrag gegebene Hochrechnung ergab dramatische Folgen des zur Pandemie-Bekämpfung verordneten Stillstands für den Tourismus in der Alpenregion mit Vorarlberg, Tirol, Salzburg, der Steiermark, dem Kanton Graubünden, Bayern sowie Südtirol.

Stark betroffene Bereiche, neben dem Tourismus an sich, seien etwa der Handel und die Bauwirtschaft. Über 32.000 Verkäuferinnen und Verkäufer bangen um ihren Job – und mehr als 13.000 Bauarbeiter. Stark betroffen seien auch Mobilitätsanbieter, Dienstleister und die Landwirtschaft. Weil die Abnehmer aus der Gastronomie und Hotellerie fehlen, müssen Tonnen von wertvollen Lebensmitteln vernichtet werden: „So wie eine Kuh auch in Pandemiezeiten weiter Milch gibt, muss auch angebautes Gemüse geerntet werden, unabhängig davon, ob es dafür Abnehmer gibt oder nicht. Allein in Tirol mussten kürzlich 120 Tonnen Kohl vernichtet werden, um nur ein Beispiel für die prekäre Lage der indirekt betroffenen Branchen zu geben“, betont Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Haid. Zu hoffen sei, dass die staatlichen Hilfen ausreichen, um die Betriebe durch die Krise zu bringen. (TT)