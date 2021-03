Isolation von Mayrhofen wird beendet, Grenze dürfte dicht bleiben

Innsbruck, Wien – Weil sich 3253 Mayrhofner und Mayrhofnerinnen seit Freitag testen ließen, dadurch ein sehr gutes Lagebild vorliege „und man derzeit von einer stabilen Situation ausgehen kann, kann die Verordnung zur Testpflicht für Mayrhofen wie geplant am Mittwoch auslaufen“, betont der Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes Elmar Rizzoli.

Bei aktuell 34 aktiv positiven Personen in Mayrhofen besteht der Verdacht auf die südafrikanische Mutation. Bezirkshauptmann Michael Brandl weist seinerseits darauf hin, dass in den umliegenden Gemeinden in den vergangenen Tagen fast keine Neuinfektionen mit der Mutation zu verzeichnen gewesen seien.