Frauenanteil in Spitzenorchestern auffällig niedrig

Frauen sind in deutschen Orchestern deutlich unterrepräsentiert - vor allem, wenn es um höhere Positionen geht. Das hat eine am Dienstag vorgestellte Erhebung des Deutschen Musikrats ergeben. Demnach sind knapp 40 Prozent der Mitglieder deutscher Berufsorchester weiblich. Mit steigendem Renommee des Orchesters und höherer Position sinkt der Anteil der Frauen.

In Spitzenorchestern ist der Anteil in höheren Dienstanstellungen wie Konzertmeister, Stimmführer oder Soloposition mit knapp 22 Prozent besonders niedrig, im Durchschnitt aller Orchester macht er hingegen 30 Prozent aus. Erhoben wurden die Besetzungen bei den 129 öffentlich finanzierten Orchestern des Landes, womit 9.884 Musikerinnen und Musiker in Voll- und Teilzeitbeschäftigung erfasst wurde.