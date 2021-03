Angebot erweitert: Jugendarbeit in Imst wird jetzt auch mobil

JZI-Leiter Philipp Scheiring und GR Thomas Greuter freuen sich auf die mobile Jugendarbeit ab Juni 2021 in Imst.

Imst – „Von der Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass Jugendliche nicht als ,Problem‘ gesehen werden“, lässt der Leiter des Jugendzentrums, Philipp Scheiring, aufhorchen. Seiner Expertise als langjähriger Jugendarbeiter nach müsse man erkennen, dass sich die Situation in Imst während der vergangenen 16 Jahre grundlegend verändert habe. Das Angebot an die Jugendlichen müsse der steigenden Bevölkerungszahl sowie den geänderten Rahmenbedingungen im öffentlichen Raum gerecht werden, unterstreicht Scheiring. Darauf gründe der Wunsch, neben dem bestehenden Jugendzentrum als fixem Standort auch eine mobile Jugendarbeit anzubieten.

„Dazu hat es einen Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat gegeben, den ich aufgrund der damals noch offenen Finanzierung nicht unterstützen konnte“, erinnert Jugendreferent GR Thomas Greuter (ÖVP) an einen Vorstoß der SP-Fraktion. „Jetzt wurde das Budget erstellt und die Mittel für eine mobile Jugendarbeit sind da“, freut sich der Imster Jugendreferent. Als nächsten Schritt werde in Kooperation zwischen Jugendzentrum und Stadtamt die Ausschreibung erarbeitet. „Wir wollen zwei Stellen zu je 30 Wochenstunden ausschreiben“, informiert Scheiring und dankt der Stadtführung sowie dem Land: „Das ist die am besten, durch das Land Tirol geförderte Variante. Darüber freue­n wir uns besonders!“