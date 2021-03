Schutzschirm für Bezirk Schwaz: Impfen auch für offene Grenzen

Innsbruck, Wien – Am Zeitplan der Tiroler Impfstrategie ändert sich nichts, noch im März sollen die 27.000 über 80-Jährigen, die sich für eine Impfung angemeldet haben, eine solche erhalten. Vielmehr wird er mit einer zusätzlichen Impflieferung der EU ergänzt. „Für die anderen Bundesländer ändert sich damit nichts“, will Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) einer Neiddebatte sofort den Wind aus den Segeln nehmen.

Die Neuinfektionen werden in den nächsten Tagen steigen. Österreichweit. Auch in Tirol ist mit einem deutlich höheren Infektionsgeschehen zu rechnen. 171 Ansteckungen wurden am Mittwoch verzeichnet. Was sich halbiert hat, sind die mit der südafrikanischen Coronavirus-Variante infizierten aktiv Positiven: von rund 200 Fällen Anfang Februar auf nunmehr 88. Davon entfallen jedoch 66 auf den Bezirk Schwaz. Gestern kamen neun weitere Verdachtsfälle hinzu. Von den 31 positiven Tests bei den in Mayrhofen durchgeführten 4240 PCR-Testungen lassen sich elf auf die deutlich ansteckendere und gegenüber einer Impfung resistentere Virus-Mutation zurückführen.