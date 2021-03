Innsbrucker Kardiologie-Kongress: Herz und Medizin sind gefordert

Innsbruck – Sechs von zehn Menschen in Österreich starben im vergangenen Jahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (32.663 Sterbefälle) oder an Krebs (20.959). Damit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen trotz der erhöhten Sterblichkeit durch Covid-19 an der Spitze der Todesfälle. Erkrankungen des Herzens sind daher ein­e der größten Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit. Beim 23. Inns­brucker Kardiologie-Kongress, der heute live aus dem Congress als Online-Veranstaltung startet und bis Samstag läuft, diskutieren Experten über die Zukunft der Kardiologie.