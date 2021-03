Tourismus in Tirol: Beiwagerl oder Chefsache – das ist die Frage

ÖVP-intern war gestern Feuer am Dach. Die Breitseite aus der Wirtschaftskammer (WK) in Richtung Landhaus hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Ausgerechnet die Tourismusagenden – also die heilige Kuh an Ressortverantwortung für die Schwarzen – solle Landeshauptmann Günther Platter abtreten. Das hat WK-Präsident Christoph Walser gefordert. Weil eben der Corona-bedingt darniederliegende Tourismus rasch auf die Beine kommen müsse und Platter als oberster Krisenmanager dies derzeit „nicht erfüllen kann“.