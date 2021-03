Kufsteiner Stadtratssitz als Ziel der NEOS nächstes Jahr

Birgit Obermüller zieht in Kufstein und Christoph Huber in Wörgl in den Wahlkampf für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl.

Kufstein, Wörgl – Noch dauer­t es knapp ein Jahr, bis in Tirol die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stattfinden, aber die NEOS bringen sich bereits in Stellung. Im Bezirk Kufstein werden sie in der Festungsstadt und in Wörgl mit Listen kandidieren. Kein­e Überraschung ist, dass die Gemeinderätin Birgit Obermüller in Kufstein antritt. Sie wechselte bereits vor längerer Zeit von den Parteifreien ins Lager der NEOS. Ganz neu ist hingegen Christoph Huber als Kandidat in Wörgl.