Deutsche Kanzlerin sieht Übergang in neue Pandemiephase

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach Beratungen mit den Länderchefs in einer Abschluss-Pressekonferenz Mittwochabend von einem „Übergang in eine neue Phase“ gesprochen. Dies dürfe nicht mit Sorglosigkeit begleitet werden, „aber mit berechtigten Hoffnungen“. Es gehe nun aber darum, „die nächsten Schritte klug zu gehen“. Ab dem 8. März soll jeder Bürger in Deutschland einmal pro Woche einen gratis Coronavirus-Schnelltest mache können, kündigte Merkel an.