Stadt Innsbruck nimmt Hundehalter in die Pflicht

Innsbruck – Auch in Innsbruck lockt der Frühling die Menschen verstärkt ins Freie – oft in Begleitung ihrer Vierbeiner. Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP) appelliert an die Bürger, „für den Auslauf der Hunde ohne Leine die dafür vorgesehenen Plätze zu benützen“. Er verweist auf die insgesamt sieben städtischen Hundewiesen mit einer Gesamtfläche von 9200 m2, online verzeichnet unter www.innsbruck.gv.at (unter der Rubrik Leben/Soziales – Tierhaltung). Im gesamten Stadtgebiet besteht Leinenpflicht.