„Starmania“ mit viel Herz und Lächeln: Tiroler weiter im Seminfinale

Adrian Haslwanter (l.) wurde nach seinem „Starmania“-Auftritt von seiner Familie überraschend am Bahnhof abgeholt.

Wien – Am Freitag ging die dritte Qualifikationsrunde der ORF-Castingshow „Stramania 21“ über die TV-Bühne. Acht weitere Talente haben das Ticket für das Halbfinale gelöst. Mit Nostalgie und Urlaubsstimmung bei der Show.

Unter den Ticketlösern ist auch der Tiroler Adrian Haslwanter (27), der mit Bill Ramseys „Zuckerpuppe“ wohl den bisher ältesten Titel bei „Starmania“ vortrug. Damit sang sich der Elektrotechniker, der nicht nur Gitarre spielt und singt, sondern in der Freizeit kocht und mit dem Mountainbike unterwegs ist, ins Halbfinale. „Ich hatte nicht damit gerechnet“, sagt Haslwanter der TT. Die nächste Überraschung folgte, als ihn am Samstag nicht nur seine Freundin, sondern auch die Familie und Fans vom Bahnhof in Innsbruck abholten.