Deutscher Musikmarkt 2020 dank Streamingboom im Plus

Dank großer Zuwächse im Streaming hat die deutsche Musikindustrie die Folgen der Coronapandemie beim Umsatz 2020 gut weggesteckt. „Die Einnahmen aus Tonträgerverkäufen und Erlösen aus dem Streaminggeschäft beliefen sich auf 1,79 Milliarden Euro, das ist ein Plus von neun Prozent gegenüber 2019“, teilte der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag in Berlin mit. Auch in Österreich war der Markt 2020 dank Streaming gewachsen.