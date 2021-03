Schwazer sehen es locker: „Einer muss der Erste sein“

Schwaz – In den Ortskernen der Gemeinden im Bezirk Schwaz ist es bei einem TT-Lokalaugenschein recht ruhig. Doch in vielen Gemeinde­ämtern laufen die Telefone heiß. Unzählige Anfragen trudeln ein. „Darf ich impfen, wenn ich Antikörper habe?“ oder „Ist der Impfstoff für mich gut, wenn ich Herzmedikamente nehme?“ und „Wie läuft das jetzt, wenn ich Arbeits­pendler bin?“. Aber auch einen Tag nach der Verkündung der Bundes- und Landesregierung kann so manche Frage nicht beantwortet werden.