Fördertopf für Radwege in Landeck mit 6,5 Millionen Euro gefüllt

Landeck – Nichts geht ohne öffentliche Fördermittel beim Radwegebau. „Jetzt braucht die öffentliche Hand wohl das meiste Geld für die Corona-Krise. Ob da noch etwas für unseren Radweg übrig bleibt, ist unklar.“ Derartige Befürchtungen waren kürzlich im Paznaun zu hören. Dort streben, wie berichtet, die Entscheidungsträger den Lückenschluss von Ischgl in Richtung Landeck an – ein Millionenprojekt.

„Tirol bleibt Radland, auch in der Krise“, hieß es gestern in der Erklärung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Der von der Landesregierung und Tirol-Werbung 2015 ausgerufene Leitsatz vom „Radland Nummer eins in den Alpen“ habe weiterhin seine Gültigkeit. Das Förderbudget für Investitionen in die Radweg-Infrastruktur sei jedenfalls nicht gekürzt, sondern erhöht worden, auch als Maßnahme zur Konjunkturbelebung.