Krisengipfel im Landhaus: Acht-Augen-Aussprache nach Präsidenten-Solo

Innsbruck – Der eine will die Tourismusagenden innerhalb der Landesregierung in neuen Händen wissen, der andere sieht sie weiterhin als „Chefsache“. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser und Landeshauptmann Günther Platter (VP) hatten sich in den vergangenen Tagen einiges via TT auszurichten. Zum Gaudium der Oppositio­n, weniger naturgemäß aus Sicht der ÖVP. Dass Walsers Appell­e an Platter den Applaus einiger in der Tourismusbranche zeitigten, war zudem nicht wirklich förderlich für die Großwetterlage an der Spitze der Landespartei.