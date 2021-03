Lechtalerin im Porträt: Vollgas zwischen den Welten

Die Jagd ist seit mehr als 25 Jahren ihre Passion. Jetzt will Verena Lämmle Jagdaufseherin werden.

Stanzach – Familie, Alltag, Beruf, Corona – all das raubt viel Energie. Wenn dann noch eine lange Liste an Vereinsaktivitäten und Hobbys hinzukommt, kann es an der Grenze zur Belastbarkeit schon mal eng werden.