Tsunami-Warnung für gesamten Pazifik nach heftigem Beben

Ein Beben der Stärke 8,1 hat am Donnerstag eine Tsunami-Warnung für den gesamten Pazifik ausgelöst. Es sei mit bis zu drei Meter hohen Wellen an den Küsten des Inselstaats Vanuatu und des französischen Überseegebiets Neukaledonien zu rechnen, teilte das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum im US-Staat Hawaii mit. Kleinere Wellen könnten sogar Japan, Russland, Mexiko und die Küste Südamerikas erreichen.

Das Beben, dessen Stärke zunächst mit 7,8 angegeben worden war, hatte sich am Donnerstagabend in der Nähe der unbewohnten Kermadec-Inseln etwa tausend Kilometer nordöstlich der neuseeländischen Nordinsel ereignet. Neuseeland ordnete daraufhin die Evakuierung von Küstenregionen an. Bewohner der Nordinsel, die nahe der Küste wohnen, seien aufgerufen, sich umgehend aus der Gefahrenzone zu begeben, teilte der nationale Katastrophenschutz mit. „Bleiben sie nicht zu Hause“, warnte die Behörde.