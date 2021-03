Tiroler Kriminalstatistik: Auch Einbrecher spüren Corona-Krise

Innsbruck – Wie jedes Jahr setzte die Tiroler Polizei auch im vergangenen Herbst die langjährige Tradition fort und warnte kurz vor der Umstellung auf die Winterzeit vor der Rückkehr der Dämmerungseinbrecher. Doch die blieben weitgehend aus. „Wir hatten zwischen Anfang November und Ende Jänner so wenige Dämmerungseinbrüche wie schon seit Jahren nicht mehr“, weiß Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes: „In die Kategorie Dämmerungseinbruch fielen heuer bestenfalls eine Handvoll Straftaten.“ Genau genommen sollen es drei gewesen sein, die in die Kriminalstatistik eingingen. Zum Vergleich: Im Winter 2015/16 bearbeiteten die Polizeibeamten zwischen Kufstein und St. Anton 136 Dämmerungseinbrüche, im Jahr zuvor waren es nur unwesentlich weniger. Die Täter nützten den Umstand, dass viele Haus- und Wohnungsbesitzer nach der Arbeit noch einkaufen oder auf einen Glühwein gingen. Irgendwann zwischen 16 und 22 Uhr schlugen die Einbrecher dann zu. Aber seit etwa fünf Jahren ist diese spezielle Art der Eigentumskriminalität immer mehr aus der Mode gekommen. Dass die Dämmerungseinbrüche jetzt fast ganz aus der Kriminalstatistik verschwunden sind, „ist wohl vor allem den Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Covid-Pandemie zu verdanken“, ist Seewald überzeugt: „Wer bricht schon in ein Haus oder in eine Wohnung ein, wenn fast alle Leute daheim sind.“