Jenbacher retten Lebensmittel: „Fairteiler“ vorm Somweberhaus kommt

Die Freiwilligenbörse „son­e“ in Jenbach will der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen und macht nun beim Projekt „Marlene“ der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM) mit. Konkret versteht man darunter Maßnahmen zur Reduktion von Lebensmittelabfällen durch Netzwerkbildung, denn in Tirol werden jährlich rund 13.500 Tonnen Lebensmittelabfälle im Restmüll gefunden, die eigentlich vermieden werden könnten.

Sie bringt das Projekt mit der Leiterin der sone Freiwilligenbörse Jenbach, Angela Rainer, nun auch in die Marktgemeinde. „Es haben sich echt schnell Ehrenamtliche gefunden, die das Projekt betreuen. Das geht nämlich nicht einfach so, dazu gibt es eine eigene Einschulung“, erklärt Rainer. Nur wer den Kurs besteht, wird zum so genannten „Foodsharer“, was bedeutet, dass diese Personen dann die Lebensmittel teilen. Dabei werden lokale Lebensmittelgeschäfte mit ins Boot geholt. Die Produkt­e, die dort aus verschiedenen Gründen (z. B. kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum) weggeworfen werden, sollen von den Ehrenamtlichen gerettet werden. An zwei Tagen in der Woche wird ein eigener Automat – der Fairteiler – direkt beim Somweberhaus in Jenbach mit den noch guten Lebensmitteln gefüllt.