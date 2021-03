Wacker gab Vorsprung aus der Hand: Zwei verschenkte Punkte beim FAC

Wien – War das 1:1 gegen Kapfenberg schon ärgerlich, fällt das 2:2 des FC Wacker beim FAC mitten im Aufstiegskampf der zweiten Liga in die Kategorie „grob fahrlässig“, denn die Schwarzgrünen führten in der zweiten Halbzeit schon sicher 2:0, spielten sogar in Überzahl und mussten sich nach dem Schlusspfiff dennoch nur mit einem Punkt zufrieden geben.

Die knapp siebenstündige Busfahrt am Vortag steckte den Innsbruckern nicht in den Knochen, denn bereits in der ersten Minute wurde Lukas Fridrikas im FAC-Strafraum zu Fall gebracht, der durchaus gerechtfertigte Elfer-Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. In der Folge waren die Schwarzgrünen mit Anel Hadzic in der Startformatio­n gegen den FAC tonangebend. Klare Tormöglichkeiten blieben auf dem kleinen Floridsdorfer Platz Mangelware. Dass sich beide Teams mit einem 0:0 zum Pausentee verabschiedeten, hatte zwei Gründe – ein herrlicher Freistoß von Okan Aydin (37.) landete an der linken Stange, außerdem war FCW-Goalie Marco Knaller hellwach, als Tolga Günes (45.) völlig freistehend vor ihm auftauchte.