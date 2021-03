"Hand aufs Herz" mit neuer Single: Tirols herzigster Sound

Romana (l.) und Eva – mit neuer Single am Start.

„Ohne Flügel fliang“ startet heute Sonntag auch erstmals in der TT-Hitparade (Radio U1, 18 Uhr). Apropos Start, der war vielversprechend. In den sozialen Medien überschlagen sich seit Monaten die positiven Reaktionen, so etwas motiviert natürlich.