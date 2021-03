Immer weniger Schnee in Tirol: Kein Winter, wie er früher war

Innsbruck – Auslaufmodell weißer Winter? In ganz Österreich, auch in Tirol? Möglich, wenn es nach einer neuen Erhebung geht, die von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck, dem Schneezentrum Tirol und dem Climate Change Centre Austria durchgeführt wurde. Die Experten haben die Entwicklung der Schneelage in den vergangenen 60 Jahren analysiert. Und mehrere Zukunftsszenarien erstellt.