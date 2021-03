Haie ließen sich im letzten Heimspiel nicht hängen

Innsbruck – Die Causa um die VEU Feldkirch (siehe Kommentar) war auch am Freitag heimisches Eishockeythema. Nach dem Verband kritisierte auch die Spielergewerkschaft, dass dem Traditionsklub der Liga-Zutritt verwehrt bleiben soll. „Wir waren für den Beitritt der VEU, weil es ein weiteres attraktives Derby für uns, verbunden mit geringen Reisekosten, gewesen wäre. Die Tradition wäre wiederbelebt worden“, führte HCI-Obmann Günther Hanschitz aus.

Im 49. Saisonmatch und 25. Heimspiel (nur vier fanden vor Zuschauern statt) ging es am Freitag gegen Graz nur noch für die Gäste um ein Play-off-Ticket. Die Haie gingen durch den 16. Saisontreffer von Max Gerlach zwar in Führung, ließen dann aber wie so oft einen Stürmer aus den Augen und kassierten das 1:1.