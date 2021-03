WSG-Motto gegen Sturm: Auf Lob pfeifen, Punkte sammeln

Innsbruck –„Mander, ’s isch Zeit.“ Zeit nach tollen, aber leider großteils brotlosen Auftritten (nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen) wieder Zählbares einzufahren. Die WSG Tirol hat in den vergangenen Wochen – der letzte Sieg gelang am 27. Jänner mit 3:1 gegen Altach – aus einer komfortablen Situation im Kampf um die Top sechs eine hochexplosive gemacht. Holt Hartberg (zuhause gegen Schlusslicht Admira) heut­e mehr Zähler, ist der Weg in die untere Tabellenhälfte vorgezeichnet, die Austria setzt vor dem großen Wiener Derb­y gegen Rapid auch zum Überholmanöver an.

Der Weg zum Erfolg führt in der österreichischen Bundesliga, wo kein Messi oder Ronaldo werkt, übers Kollektiv. Am 4-4-2-Mantel lag’s ja nicht, dass die WSG Tirol zuletzt in Schieflage geriet – sondern an zahlreichen vergebenen Großchancen und dem ein oder anderen kurzen Nickerchen in der Defensive, das sofort bestraft wurde. Bei ruhenden Bällen von Sturm ist Vorsicht geboten. Der Mut soll die jung­e WSG im Vorwärtsgang dennoch nicht verlassen.