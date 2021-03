Unionsparteien in Deutschland fallen auf 32 Prozent

Die konservativen Unionsparteien in Deutschland sind einer Umfrage zufolge in der Wählergunst auf den niedrigsten Wert seit fast einem Jahr gefallen. CDU und CSU kommen in dieser Woche auf 32 Prozent (minus zwei Prozentpunkte), wie die „Bild am Sonntag“ im Voraus aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Kantar berichtet. Dies sei der niedrigste Wert seit dem 28. März.