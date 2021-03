Bayern-Freude und BVB-Frust über Schiri - Reus: „Keine Eier“

In einem mitreißenden Duell mit Borussia Dortmund hat der FC Bayern die Tabellenführung in Deutschland erfolgreich verteidigt. 4:2 gewannen die Münchner am Samstag und stellten damit den Zwei-Punkte-Vorsprung auf RB Leipzig wieder her. Bei den Dortmundern war nach der Partie in München der Ärger über den Schiedsrichter groß. „Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen“, schimpfte BVB-Kapitän Marco Reus über die Schlüsselszene in der Schlussphase.