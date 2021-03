Niederlage mit erhobenem Haupt für Wacker gegen Austria/Landhaus

Wien – Die Wacker-Damen stiegen gestern nach der 2:3-Niederlage bei Austria/Landhaus zwar ohne Zählbares und als Tabellenschlusslicht in den Bus zurück nach Tirol. Die Enttäuschung über den verlorenen Rückrunden-Auftakt in der Frauen-Bundesliga dürfte sich aber bereits auf mittlerer Strecke in Zuversicht verwandelt haben. Einerseits, weil der Gegner als Zweiter hinter Liga-Krösus St. Pölten weitaus höhere Ziele als den Klassenerhalt verfolgt. Andererseits nährte der couragierte Auftritt die Hoffnung, dass Innsbruck der Bundesliga-Landkarte erhalten bleibt. „Ein Punkt wäre hochverdient gewesen“, resümierte Wacker-Trainer Benjamin Stolte.