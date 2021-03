Mindestens 20 Tote bei Explosionen in Äquatorialguinea

Bei einer Serie von schweren Explosionen auf einem Militärstützpunkt in Äquatorialguinea sind örtlichen Medien zufolge mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Zudem gebe es Hunderte Verletzte, berichtete am Sonntag der Sender TVGE aus der Stadt Bata. Die Ursache der Detonation in dem afrikanischen Öl-Produzenten war zunächst unklar. Ein Militärvertreter sagte TVGE, ein Angriff werde derzeit nicht ausgeschlossen.