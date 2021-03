Nationalrat diskutiert am Frauentag über Corona-Folgen

Anstelle der Großveranstaltungen wurde heuer rund um den Frauentag ein dichtes, oft virtuelles Programm geboten. Der Österreichische Frauenring begeht den 8. März mit einer Pressekonferenz und Kundgebung am Johanna-Dohnal-Platz in Wien. NEOS präsentieren vormittags eine Kampagne „#choosetochallenge“ - und SPÖ-Bundesfrauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek meldet sich in einer Pressekonferenz zu Wort. Am späten Nachmittag lädt die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) zur virtuellen Veranstaltung „Unter Druck - Frauen in der Krise“.