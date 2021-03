Play-off-Viertelfinale verpasst: Die Luft bei den Haien bleibt dünn

Der Jubel bei den Haien dreht sich in dieser Saison oft um die zuvor „unbekannten“ Daniel Ciampini und Braden Christoffer (vorne v. l.).

Innsbruck – Vorne um die „Zwillinge“ Daniel Ciampini und Braden Christoffer vor allem im Grunddurchgang hui, hinten leider viel zu oft pfui – am Erscheinungsbild der Innsbrucker Haie hat sich auch unter dem neuen jungen Trainergespann Mitch O’Keefe (36) und Florian Pedevilla (33) nichts geändert. Das Play-off-Viertelfinale (Start am Freitag) wurde zum dritten Mal in Serie verpasst.