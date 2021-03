Über 47 Jahre Kaufmann: Ein Leben für Lebensmittel

Abfaltersbach – Seit einer guten Woche ist Michael Aichner im Ruhestand. Bis über seinen 67. Geburtstag hinaus ist er jahrzehntelang fast täglich als Adeg-Kaufmann im Laden gestanden, hinter der Kasse gesessen, hat sich um Buchhaltung, Bestellwesen und das Sortiment gekümmert. Und das nicht nur in einem einzigen Lebensmittelmarkt, sondern in fünf verschiedenen: in Abfaltersbach, Kartitsch, in Lienz gegenüber der Brauerei und zuletzt in der Tristacherstraße. Außerdem betrieb er zehn Jahre lang einen Markt in Huben.