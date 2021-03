Kulturschaffende fordern Gipfel: „Kultur braucht Planungshorizont“

Wien, Innsbruck – Es ist kein offener Brief, sondern „offener Protest“, den rund 2000 heimische Kulturschaffende und -institutionen gestern an die Bundesregierung und die Konferenz der Landeshauptleute adressierten. „Wir sind fassungslos, mit welcher Ignoranz sich die Regierung und die Landeshauptleutekonferenz über die existenziellen Grundbedürfnisse der Kunst und Kultur hinwegsetzen“, heißt es in dem Schreiben, das auch von den Tiroler Kulturinitiativen, dem Heart-of-Noise-Festival, dem Theater praesent und dem Kammerorchester Innstrumenti unterstützt wird.