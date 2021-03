Hygiene Austria stellte Förderanträge auf Investitionsprämie

Derweil hat der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing die Notbremse bei Hygiene Austria gezogen – und schwere Vorwürfe gegenüber dem Geschäftspartner Palmers erhoben. „Lenzing hat letzte Woche auf Basis der vertraglichen Vereinbarung mit Palmers versucht, die operative Kontrolle von Hygiene Austria zu übernehmen“, heißt es in einer Aussendung des börsenotierten Unternehmens: „Da wir keinen vollständigen Zugang zu wichtigen Unterlagen sowie verlässlicher Dokumentation erhalten haben, sieht sich Lenzing außer Stand, die operative Geschäftsführung im Interesse der Kunden der Hygiene Austria auszuüben und die beabsichtigte forensische Arbeit zur Aufarbeitung der Vorgänge umfassend und in der erforderlichen Qualität umzusetzen.“

Die zur Aufarbeitung der Vorgänge notwendigen Unterlagen befänden sich großteils in den Räumen von Palmers, zu denen man „weder Zutritt noch Zugriff“ bekommen habe, kritisiert Lenzing. Die Konsequenz daraus: Lenzing erklärt, dass mit sofortiger Wirkung die Nominierung von Stephan Sielaff als Geschäftsführer der Hygiene Austria zurückgezogen und Stephan Trubrich als Geschäftsführer abberufen werde. „Ein ehestbaldig zu bestimmender Wirtschafts­treuhänder wird mit der Verwaltung der Lenzing-Anteile an Hygiene Austria betraut.“

Damit bleibt in der Geschäftsführung der Hygiene Austria nur noch Tino Wieser, der auch dem Vorstand von Palmers angehört. Sein Verwandtschaftsverhältnis zur Büroleiterin von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die mit seinem Bruder, Palmers-Vorstand Luca Wieser, verheiratet ist, sorgt für mehrere parlamentarische Anfragen der Oppositionsparteien in der Causa. Wieser erklärte gestern Abend, dass er letzte Woche zusammen mit Lenzing an „der Aufklärung der ganzen Sache“ gearbeitet habe, „bis gestern (Sonntag, Anm.) um acht Uhr, wo ich dann auf einmal allein da gesessen bin“. Montag Mittag sei bekannt geworden, dass alle Mitarbeiter der Lenzing abgezogen werden. Die Begründung von Lenzing, dass man keinen Zugang zu wichtigen Unterlagen erhalten habe, ließ Wieser nicht gelten. Und Wieser steht zu seinen Masken. „Ich verstehe die Verunsicherung der Menschen“, aber „unsere Masken sind alle höchste Qualität“. Es müsse sich niemand Sorgen machen, „die Masken sind besser als alle anderen, die man am Markt kaufen kann“.