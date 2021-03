BKH Lienz: Causa Walder wird auch zum Polit-Streit

Schmidt nennt in seiner Stellungnahme vier „Falschmeldungen“ der Liste Fritz, so zum Beispiel, dass das Spital eine eigene infektiologische Abteilung plane. Das sei nicht so. Walder sei auch nie hygienebeauftragter Arzt des BKH gewesen. Die Ausschreibung, die die Causa ins Rollen gebracht hat, sei nicht eine Ausschreibung für Walders Stelle gewesen. „Das ist völlig unsinnig“, so Schmidt.