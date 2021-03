Israel startet mit Impfung von palästinensischen Arbeitern

Israel hat offiziell mit Corona-Impfungen von Palästinensern begonnen, die eine Arbeitserlaubnis für Israel und die Siedlungen im Westjordanland besitzen. Dazu wurden an mehreren Kontrollpunkten Impfstationen errichtet. Die Maßnahme sei „in unserem gemeinsamen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interesse, da wir in einer einzigen epidemiologischen Region leben“, sagte der Leiter der israelischen Behörde Cogat, Generalmajor Kamil Abu Rukun, laut Mitteilung vom Montag.

Im Westjordanland leben etwa vier Millionen Menschen. Dort hat es bisher nur in sehr geringem Umfang Impfungen gegeben, bestellte Lieferungen trafen bisher nicht ein. Die Verteilung der ersten Dosen durch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) unter anderem an Fußballer und Minister sorgte für Ärger. In Israel erhielten bisher rund fünf Millionen Menschen eine Erst- und etwa 3,8 Millionen auch eine Zweitimpfung. Österreich hat vergangene Woche mit Israel und Dänemark eine Allianz für Impfdosen der zweiten Generation geschmiedet.