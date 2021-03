Frauentag im Nationalrat

Der Frauentag war am Montag erstmals Anlass einer Sondersitzung des österreichischen Nationalrats. Auch wenn sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Diagnose der besonders schwierigen Situation von Frauen in der Pandemie nicht uneinig waren, blieb genug Platz für Dissonanzen. Der Regierungschef sparte einmal mehr nicht mit Lob für die weiblichen Arbeitnehmerinnen, die SP-Vorsitzende entgegnete, dass Applaus alleine den Frauen nicht helfe.