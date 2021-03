Tschechiens Atombehörde genehmigt Reaktorausbau in Dukovany

Der Tschechische Energiekonzern (CEZ) hat eine Zustimmung der nationalen Atombehörde (SUJB) zur Platzierung von zwei neuen Reaktoren im Atomkraftwerk Dukovany erhalten. Dies teilte der CEZ-Sprecher Ladislav Kriz am Montag mit. Die Zustimmung gilt für zwei Reaktoren mit einer Leistung von bis zu je 1.200 Megawatt, hieß es. Der südmährische Atommeiler liegt nur etwa 50 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Scharfe Kritik äußerten die Grünen in Österreich.

Von einem äußerst schlechten Deal für die tschechische Bevölkerung sprach indes Martin Litschauer, Anti-Atomenergie Sprecher der österreichischen Grünen, am Montag. Atomstrom sei jetzt schon bis zu fünf Mal so teuer wie Strom aus modernen Erneuerbaren Quellen. Außerdem habe der Atomstrom auch einen wesentlichen CO2-Ausstoß in der Wertschöpfungskette, der nicht klein gemacht werden dürfte. „Ich halte die Signale in Richtung Ausbau für fatal im Sinne einer naturverträglichen, risikominimierenden und ökonomisch-sinnvollen Energiewende“, erklärte Litschauer.