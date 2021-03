Derzeit kein Erntehelfer-Mangel für die Saison 2021 erwartet

Im April und Mai 2020 kamen über 1000 Helfer mit sechs Flügen aus Rumänien, der Ukraine und dem Kosovo nach Österreich, da Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer aus Osteuropa nicht auf den Landweg nach Österreich einreisen konnten. Aus diesem Grund wurde die Online-Vermittlungsplattform lebensmittelhelfer.at eingerichtet. Als Organisatoren fungierten Landwirtschaftsministeriu­m, Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer und der Maschinenring. Genaue Zahlen, wie viele Arbeitskräfte schlussendlich in den Betrieben gearbeitet hätten, gebe es nicht, so das Ministerium.

Ob heuer über die Website wieder Arbeitskräfte über die Plattform gesucht werden, ist derzeit noch offen. Falls es zu Grenzschließungen komme, so das Landwirtschaftsministeriu­m, könne die Plattform jederzeit wieder hochgefahren werden. Auch das Arbeitsmarktservice hat Programme, um Arbeitslose in Österreich in die Land- und Forstwirtschaft zu vermitteln. In der Praxis sei das aber oft sehr schwierig, das haben die Erfahrungen gezeigt. Landarbeit – im Speziellen die Arbeit als Erntehelferin und Ernte­helfer – sei sehr fordernd und nicht für jeden geeignet.