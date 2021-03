48.500 zur Impfung in Schwaz angemeldet, Osttirol wird weiter beobachtet

Innsbruck, Lienz – Der Bezirk Lienz weist dieser Tage das höchste Infektionsgeschehen in Tirol auf, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 334. Bei 400 stehen strengere Maßnahmen, u. a. verpflichtende negative Tests bei der Ausreise, im Raum. Der Virologe Gernot Walder sieht dafür noch keine Veranlassung. „Derzeit werden täglich rund 300 PCR-Tests ausgewertet, 20 bis 30 davon sind positiv.“ Bei den Erstinfektionen befinde man sich noch unter dem Mittelwert der vergangenen Monate. „Aber natürlich wäre es besser, wenn wir die Zahl der Ansteckungen weiter drücken könnten.“ Mit den umfangreichen Testungen verringere sich allerdings auch die Dunkelziffer der Infizierten ohne Symptome.

„Ich werte die große Zahl an Anmeldungen als starkes Signal im Kampf gegen die Pandemie.“ – LH Günther Platter

Für Osttirol weist Walder zurzeit eine Reproduktionszahl von 1,17 aus. Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen eine infizierte Person ansteckt. „Ich gehe davon aus, dass wir bei den Infektionen in den nächsten Tagen noch eine leicht steigende Tendenz haben werden, die Fallzahlen danach jedoch zurückgehen.“ Zuletzt wurde im Bezirk Lienz auch die britische Coronavirus-Variante bei 25 Prozent aller Infektionen nachgewiesen, ein weiteres Viertel ist auf die lokale Mutation zurückzuführen. „Die ansteckendere britische Mutante wirkt sich vor allem in größeren Familienverbänden aus“, betont Walder. Die Sequenzie- rung von positiven Tests sei der Schlüssel dafür, um die Ansteckungen einzudämmen, die Quellen in der Kontaktnachverfolgung herauszufiltern und damit die Infektionsketten zu unterbrechen.