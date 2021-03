Fünf Millionen Coronavirus-Erstimpfungen in Israel

Israel nähert sich seinem Corona-Impfziel immer stärker an. Eine 34 Jahre alte, schwangere Frau erhielt am Montag in Tel Aviv die fünfmillionste Erstimpfung. Auf die Frage danach, wie es ihr gehe, sagte Janet Lavi-Azulay: „Es ist ein wunderbares Gefühl, ich bin sehr aufgeregt.“ Eine Gefahr für Schwangere sehe sie durch die Impfung nicht: „Das Virus ist viel gefährlicher.“ Die Zweitimpfung erhielten in Israel bisher etwa 3,8 Millionen Menschen.

Die Impfkampagne in Israel mit seinen etwa 9,3 Millionen Einwohnern hatte kurz vor Weihnachten begonnen, sie zählt zu den erfolgreichsten weltweit. Dies liegt unter anderem an dem digitalisierten Gesundheitssystem in dem Land und einer ausreichenden Menge an Impfstoff. Die Regierung will mindestens 6,2 Millionen Menschen impfen. Rund ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 16 Jahre, diese Gruppe kann bisher nicht geimpft werden.