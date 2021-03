Ab Dienstag Ausreisekontrollen im Bezirk Hermagor

Im Kärntner Bezirk Hermagor tritt am Dienstag eine von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erlassene „COVID-19-Risikominimierungsverordnung“ in Kraft. Darin werden Ausreisebeschränkungen verhängt, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Laut AGES-Dashboard lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk zuletzt bei 576 (Stand 7. März). Die Polizei kontrolliert an sieben Straßenverbindungen und auch die Zugverbindung Hermagor-Villach.