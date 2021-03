Proteste in Paraguay gegen Corona-Missmanagement

In Paraguay ist es den vierten Tag in Folge wegen des Umgangs der Regierung mit der Coronakrise zu Protesten gekommen. Tausende demonstrierten am Montag im Stadtzentrum der Hauptstadt Asunción und forderten den Rücktritt des rechtskonservativen Präsidenten Mario Abdo Benítez. Die Neuinfektionen in dem südamerikanischen Land haben einen Rekordwert erreicht, die Krankenhäuser sind am Rande des Zusammenbruchs. Bisher wurden weniger als 0,1 Prozent der Bevölkerung geimpft.