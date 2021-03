Anstieg auf Intensivstationen für Ärzte „besorgniserregend“

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Österreichs Intensivstationen ist innerhalb von zwei Wochen um mehr als 23 Prozent gestiegen. Das ist ein deutlich stärkerer Zuwachs als bei den infizierten Spitalspatienten insgesamt mit einem Plus von knapp elf Prozent. Die Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) sprach daher am Montag von einem „besorgniserregenden Anstieg“. Die Dominanz der britischen Mutation spiele „zweifellos eine wichtige Rolle“.

„Die deutlich leichtere Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch und die höhere Reproduktionszahl dieser Variante ist inzwischen durch wissenschaftliche Evidenz umfassend belegt. Und ein Mehr an Infektionen führt naturgemäß auch zu einer stärkeren Belastung der Intensivstationen“, berichtete ÖGARI-Präsident Klaus Markstaller von MedUni Wien/AKH in einer Aussendung.

„Die Situation wird wieder deutlich angespannter, wenn auch regional durchaus unterschiedlich stark“, erläuterte Markstaller. „Bei Anhalten des aktuellen Trends sind wir sehr rasch wieder soweit, dass noch stärker in den Krisenmodus umgeschaltet werden muss: Also zum Beispiel durch das Verschieben von geplanten Operationen intensivmedizinische Kapazitäten freigemacht werden müssen.“

In der „Nacht-ZiB“ des ORF-Fernsehehen sagte Markstaller am Montagabend, die Lage sei insofern dramatisch, weil „auch ohne Covid“ prinzipiell alle Intensivbetten belegt wären. „Zehn Prozent aller Betten, das sind 200, weil 2.000 gibt es in Österreich, können wir kompensieren, weil es immer eine gewisse Pufferkapazität gibt, aber prinzipiell brauchen wir jedes Intensivbett, und wenn es jetzt gegen 300 sind und die Prognosen Richtung 400 zeigen, dann ist das dramatisch, weil wir dann andere Patienten nicht adäquat versorgen können.“

Es werde niemand weggeschickt, präzisierte Markstaller in dem ZiB-Gespräch, „aber wir beginnen jetzt tatsächlich gewisse Operationen, gewisse Behandlungen zu verschieben, obwohl wir gerade dabei waren, diese aufzuarbeiten, die ja schon von der zweiten Welle her verschoben werden mussten.“ Aktuell fühle es sich an, „als ob sich eine dritte Welle jetzt aufbaut“. Impfungen seien gewiss „der besten Weg“, doch würde sich das bisher Erreichte auf die Intensivmedizin noch nicht auswirken. Bisher seien in Österreich vor allem Risikogruppen, die „Hochbetagten“ geimpft worden, erinnerte Markstaller. „Das sind nicht primär die Patienten, die auf Intensivstationen gekommen wären.“