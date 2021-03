Weiter Unklarheit über Öffnungsschritte in Vorarlberg

Die Gestaltung der Öffnungsschritte in Vorarlberg ab 15. März ist Dienstag früh weiter im Dunkeln geblieben. Nach Gesprächen zwischen der Landesregierung und dem Gesundheitsministerium bis spät in die Nacht gab es aus Verhandlerkreisen in der Früh weder Bestätigungen noch Dementi. Vor 11.15 Uhr - dann findet das Pressefoyer der Landesregierung statt - werde man nicht Stellung beziehen, hieß es.