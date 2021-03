„Eurotrash" von Christian Kracht: Von der Ratlosigkeit „on the road“

Innsbruck – Es fängt also wieder mit einem „Also“ an, das neue Buch von Christian Kracht. So wie „Faserland“, das Kracht 1995 bekannt machte – und das seither immer dann, wenn es gilt, eine Bruchstelle in der Kontinuitätserzählung der bundesdeutschen Literatur zu markieren, emphatisch (oder leicht angeekelt) beschworen wird. Auch nach dem „Also“ knüpft „Euro­trash“ an „Faserland“ an. Ganz offensiv wird das Buch schon im ersten Absatz erwähnt. Als eine Geschichte, die der, der in „Eurotrash“ „Ich“ sagt, vor einem Vierteljahrhundert geschrieben hat. Der Umstand, dass dieses „Ich“ – wie sein Autor – Christian Kracht heißt, macht die Sache offenbar offensichtlich. Und führt aufs Glatteis. Oder ins Nirgendwo. Man kann „Eurotrash“ auf Autobiografisches abklopfen. Aber wenn es darum ginge, könnte man auch Krachts Wikipedia-Eintrag lesen. Das mag aufschlussreich sein. Und langweilig.