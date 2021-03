„Kein Feuer kann brennen so heiß“: Neuer Ingrid-Noll-Roman

Es ist eine Art Kammerspiel, in das Ingrid Noll die Leser ihres neuen Romans „Kein Feuer kann brennen so heiß“ entführt. Als Bühne hat sie eine wundervolle Villa mit Garten gewählt, ähnlich der, die sie selbst im baden-württembergischen Weinheim bewohnt. Dort lässt Noll, eine der erfolgreichsten deutschen Krimiautorinnen, ihre Figuren agieren. Im Mittelpunkt der Krimikomödie steht Altenpflegerin Lorina Miesebach, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird.

Seine heimlichen Besuche beendet er mit dem Volkslied: „Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß wie die Liebe von der niemand nichts weiß“ - Verse, die die Schriftstellerin im Titel vorwegnimmt. Weitere flicht sie in den Text ein. Ihre Vorliebe für Gedichte geht bis in ihre Kindheit zurück: In China aufgewachsen besaß sie fast keine modernen Kinderbücher. Sie fand Ersatz: „In den Gedichtbänden meiner Eltern habe ich mit großer Freude vor allem Balladen gelesen, die mir bis heute noch sehr präsent sind.“