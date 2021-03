Polizeigewerkschaft mit scharfer Kritik an Kickl

Zimmermann verwies in einer Aussendung der GÖD-Polizeigewerkschaft am Dienstag darauf, dass sich am Wochenende mehrere tausend Menschen in Wien eingefunden hatten, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren - „könnte man annehmen“. „Nein, vielmehr werden diese, teilweise untersagten, Veranstaltungen von linken, rechten, radikalen und extremistischen Gruppen dazu genützt, um für Ausschreitungen und Gewalt gegen die Polizeikräfte zu üben. Verletzte Polizeikräfte, zahlreiche Festnahmen und hunderte Anzeigen waren die Folge.“